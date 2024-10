Ziemlich schnell in den ersten Wochen nach dem Massaker der Hamas in Israel war klar: Der 7. Oktober wird ein fester Gedenktag im Kalender des jüdischen Staates – so wie der Holocausttag, an dem in Israel der Shoah-Opfer gedacht wird. Und so wie der Jom-Hasikaron-Tag, an dem man in Israel der Terroropfer und der gefallenen Soldatinnen und Soldaten gedenkt. Was nicht klar war: dass Israel am Jahrestag 7. Oktober 2024 trauert – und darüber streitet, wie, wer, wann und wo gedenken darf.