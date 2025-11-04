Lässt sich die Hamas entwaffnen?
4. November 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Auf dem Papier klingt das mit der Entwaffnung gar nicht so kompliziert. Laut US-Friedensplan für Gaza sollen im Zuge einer „Entmilitarisierung“ des Küstenstreifens alle Waffen der Hamas „durch ein international finanziertes Rückkauf- und Wiedereingliederungsprogramm unbrauchbar gemacht“ werden. Zudem sollen alle Hamas-Mitglieder, „die sich zu friedlicher Koexistenz verpflichten und ihre Waffen niederlegen“, eine Amnestie erhalten – und, wenn sie Gaza nicht verlassen wollen, wohl Teil jener Menschen werden, die man „ermutigen“ möchte, „ein besseres Gaza“ aufzubauen.