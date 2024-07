Der „Außenposten“ des iranischen Regimes muss schließen

Die Schöne Aussicht 36 ist eine der besten Adressen Hamburgs. Hier im noblen Stadtteil Uhlenhorst hat man einen malerischen Blick auf die Außenalster, an der „Blauen Moschee“ stoppen regelmäßig Stadtrundfahrten. An diesem Mittwochmorgen allerdings würden die Doppeldeckerbusse kaum durchkommen, in den Seitenstraßen stehen Polizeiwagen.