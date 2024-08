„Wir müssen die Kinder da rausholen“

Wenn er an Deutschland denkt, sagt Shamil, dann sehe er den Zoo und die Schwimmbäder in Köln, die Hefte in der Schule mit den Musiknoten. Die Bäume und Wälder. Aber leider spreche er nicht mehr wirklich gut Deutsch, sagt er. Er sitzt in einem kleinen Raum im Orkesh-Heim im Nordosten Syriens, der aus lauter Sofas besteht. Auf seinem T-Shirt steht: Topstar.