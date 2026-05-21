Quelle: Reuters, United Nations
Quelle: Reuters, United Nations
Quelle: Reuters, United Nations

Sudan

Wie der Irankrieg die ersehnte Hilfe für Darfur verzögert

19 Millionen Menschen in den Kriegszonen des Sudan brauchen Nahrungslieferungen, um zu überleben

Und sie brauchen sie: jetzt. Aber der Krieg am Golf schafft neue Hürden.

Quelle: Reuters, United Nations

Sudan

Wie der Irankrieg die ersehnte Hilfe für Darfur verzögert
Quelle: Reuters, United Nations

19 Millionen Menschen in den Kriegszonen des Sudan brauchen Nahrungslieferungen, um zu überleben

Quelle: Reuters, United Nations

Und sie brauchen sie: jetzt. Aber der Krieg am Golf schafft neue Hürden.

Von Arne Perras
21. Mai 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Afrikas Trucker leben gefährlich. Nicht nur wegen der Schlaglöcher. Im Sudan ist es der Krieg, der den Fahrern starke Nerven abverlangt. Immer wieder werden sie zum Ziel von Hinterhalten, Überfällen – und zunehmend auch von Drohnenangriffen. „Wir haben schon einige unserer Fahrer dort verloren“, klagt der Schwede Carl Skau, Vizechef des Welternährungsprogramms (WFP), im Telefonat mit der Süddeutschen Zeitung.

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