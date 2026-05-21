Afrikas Trucker leben gefährlich. Nicht nur wegen der Schlaglöcher. Im Sudan ist es der Krieg, der den Fahrern starke Nerven abverlangt. Immer wieder werden sie zum Ziel von Hinterhalten, Überfällen – und zunehmend auch von Drohnenangriffen. „Wir haben schon einige unserer Fahrer dort verloren“, klagt der Schwede Carl Skau, Vizechef des Welternährungsprogramms (WFP), im Telefonat mit der Süddeutschen Zeitung.