Marjajoun liegt im Nebel, die Sonne dringt nur langsam durch. Aber aus der Kirche dröhnt schon die Orgel. Es ist Karfreitag, der Todestag des Herrn. Gegenüber, auf dem Kamm eines Hügels, Luftlinie nur ein paar Kilometer, erhebt sich das Städtchen Khiam. Von dort kommt keine Musik, stattdessen hört man immer mal wieder den dumpfen Abschussknall einer Rakete, manchmal sind es auch zwei oder drei. Der Sound der Hisbollah. Kurz darauf schlagen israelische Bomben und Granaten ein, deren Klang noch etwas nachhallt, als könnten sie nicht genug kriegen von ihrer eigenen Wucht.