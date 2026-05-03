Seine Stimme ist anders, schon am Telefon, als man sich mit ihm verabredet. Als hätte sich eine Härte über seine persische Höflichkeit gelegt. Wie es so geht? Seit Kurzem ist Jahan wieder in Istanbul, wo er studiert, zurück nach einigen Wochen bei seiner Familie. In Iran. Ein Besuch, der im Frieden anfing, und als er zu Ende ging, war Krieg. Hin flog er, zurück kam er mit dem Bus über die iranisch-türkische Grenze. Flugzeuge starteten da keine mehr.