Es ist der größte Aufmarsch der Amerikaner in der Region seit fast einem Vierteljahrhundert. Damals, im März 2003, begann der Golfkrieg gegen die Armee des irakischen Diktators Saddam Hussein mit einer gewaltigen Demonstration überlegener Feuerkraft, mit Luftattacken auf Bagdad und Schlägen gegen Militärziele im ganzen Land. „Shock and Awe“ hieß das seinerzeit, Furcht und Schrecken sollte schon die erste Angriffswelle verbreiten – und Widerstand zwecklos erscheinen lassen.