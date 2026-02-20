Iran

Die USA bereiten die Eskalation vor

Illustration: SZ-Grafik; Fotos: Imgao
Obwohl die Trump-Regierung und das iranische Regime noch immer verhandeln, wird ein bewaffneter Konflikt immer wahrscheinlicher. Das US-Militär zieht massiv Kräfte im Nahen Osten zusammen. Ein Überblick.

Von Reymer Klüver und Leonard Scharfenberg
20. Februar 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Es ist der größte Aufmarsch der Amerikaner in der Region seit fast einem Vierteljahrhundert. Damals, im März 2003, begann der Golfkrieg gegen die Armee des irakischen Diktators Saddam Hussein mit einer gewaltigen Demonstration überlegener Feuerkraft, mit Luftattacken auf Bagdad und Schlägen gegen Militärziele im ganzen Land. „Shock and Awe“ hieß das seinerzeit, Furcht und Schrecken sollte schon die erste Angriffswelle verbreiten – und Widerstand zwecklos erscheinen lassen.

