Rafael Grossi, der Direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), geht davon aus, dass Iran seinen Vorrat an hoch angereichertem Uran vor den Angriffen der USA an einen anderen Ort gebracht hat. „Sie machen kein Geheimnis daraus“, sagte Grossi, „dass sie dieses Material schützen.“ Laut der IAEA besitzt das iranische Regime etwa 400 Kilogramm an Uran, dessen Reinheitsgrad bei 60 Prozent liegt. Das ist weit höher als der Wert, den man für zivile Atomkraft braucht. Für den Bau einer Atombombe sind etwa 90 Prozent nötig.