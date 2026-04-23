Wenn der Befehl kommt, wollen sie in Kiel startklar sein. Die Soldatinnen und Soldaten des 3. Minensuchgeschwaders bereiten sich gerade auf eine Mission vor, die von großer Bedeutung für die gesamte Weltwirtschaft sein kann: Minenräumung in der Straße von Hormus. Bereits am Montag hatte sich der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einberufene Nationale Sicherheitsrat darauf verständigt, dass Deutschland sich an einem internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen wird.