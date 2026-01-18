Kawe Omidian ist seit wenigen Tagen wieder in Deutschland, aber angekommen ist er noch nicht. Die SZ trifft ihn in einem geräumigen Keller in einem Münchner Gewerbegebiet. Wo genau, steht hier genauso wenig wie sein echter Name. Zu gefährlich. Allein dass er mit Reportern redet, ist heikel für ihn, aber er hat direkt zugesagt. Ein Freund sagt über ihn am Telefon: „Der scheißt sich nichts drum“, soll heißen: Kawe Omidian hat selten Angst.