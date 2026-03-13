Es ist eine Drohung, die auf wunde Punkte zielt. Iran werde die Öl- und Gasvorkommen der Region „in Brand setzen und zerstören“, sollte es noch einmal zu einem Angriff auf seinen eigenen Energiesektor kommen. Das erklärte die iranische Revolutionsgarde am Donnerstag. Dazu kommt der Druck, den die iranische Führung bereits jetzt in der Straße von Hormus ausübt: Durch die Meerenge wird ein großer Teil des globalen Erdöls und Stickstoffdüngers verschifft. Der Ölpreis ist schon enorm gestiegen, ein Mangel an Dünger könnte zu Preissteigerungen bei Lebensmitteln führen. Teheran weiß genau: Der einzige Weg, diesen asymmetrischen Krieg nicht zu verlieren, ist, die Kosten für die USA und ihre Verbündeten nach oben zu treiben.