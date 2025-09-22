Foto: Raphael Geiger
Iran

Wo sich Trump ergibt

In Teheran gibt es jetzt ein Museum, das den von den USA getöteten General Soleimani feiert.

Darin erfährt man, wie das iranische Regime die Welt sieht – während die sich längst weitergedreht hat. Ein Rundgang.

Von Raphael Geiger
22. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Draußen hat die Geschichte Rost angesetzt. Kampfjets stehen in der Nachmittagshitze von Teheran, die seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen sind, alte aus der Sowjetunion gekaufte Panzer, daneben eine Sammlung von Raketen. Niemand ist da, verlassen liegt der Park der Märtyrer neben einer Stadtautobahn, ein stiller Ort umspült vom Verkehr der iranischen Hauptstadt. Ein Ort, dazu gedacht, an die Helden von früher zu erinnern.

