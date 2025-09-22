Draußen hat die Geschichte Rost angesetzt. Kampfjets stehen in der Nachmittagshitze von Teheran, die seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen sind, alte aus der Sowjetunion gekaufte Panzer, daneben eine Sammlung von Raketen. Niemand ist da, verlassen liegt der Park der Märtyrer neben einer Stadtautobahn, ein stiller Ort umspült vom Verkehr der iranischen Hauptstadt. Ein Ort, dazu gedacht, an die Helden von früher zu erinnern.