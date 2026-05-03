Wenn der Terror nicht aufhört

Eine junge Frau in Teheran, April 2026.
Foto: Majid Asgaripour/Reuters
Foto: Majid Asgaripour/Reuters
Eine junge Frau in Teheran, April 2026.
Eine junge Frau in Teheran, April 2026.

Niemand weiß, wie es in Iran weitergeht, nicht mal der US-Präsident scheint einen Plan zu haben. Wie aber geht es den Menschen im Land, die zwischen all den Eilmeldungen fast vergessen werden? Eine Suche nach Antworten, in Imbissläden und Chat-Nachrichten.

Von Raphael Geiger
3. Mai 2026 | Lesezeit: 13 Min.

Seine Stimme ist anders, schon am Telefon, als man sich mit ihm verabredet. Als hätte sich eine Härte über seine persische Höflichkeit gelegt. Wie es so geht? Seit Kurzem ist Jahan wieder in Istanbul, wo er studiert, zurück nach einigen Wochen bei seiner Familie. In Iran. Ein Besuch, der im Frieden anfing, und als er zu Ende ging, war Krieg. Hin flog er, zurück kam er mit dem Bus über die iranisch-türkische Grenze. Flugzeuge starteten da keine mehr.

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