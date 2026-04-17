„Am besten“, schreibt ein junger Teheraner dieser Tage in einer SMS, „geht man gar nicht raus, sondern bleibt zu Hause.“ Teheran habe sich verändert. „Alle paar hundert Meter stehen Sicherheitskräfte. Überall sind Beamte in Zivil. Sie halten einen willkürlich an, überprüfen Handys und gehen die Chatnachrichten durch.“ Könne leicht passieren, dass sie einen als israelischen Spion verhaften, schreibt der junge Mann. Nur, weil man die Telegram-App installiert habe.