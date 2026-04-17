Krieg in Iran

Was USA und Israel in Teheran zerstört haben

Grafik: SZ
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Die iranische Metropole ist das Hauptziel der Luftschläge gegen das Mullah-Regime. Neue Analysen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Welche Ziele wurden getroffen – und was verrät das über die Strategie der Angreifer?

Von Raphael Geiger, Thomas Gröbner, Jonas Jetzig und Nadja Tausche
17. April 2026 | Lesezeit: 7 Min.

„Am besten“, schreibt ein junger Teheraner dieser Tage in einer SMS, „geht man gar nicht raus, sondern bleibt zu Hause.“ Teheran habe sich verändert. „Alle paar hundert Meter stehen Sicherheitskräfte. Überall sind Beamte in Zivil. Sie halten einen willkürlich an, überprüfen Handys und gehen die Chatnachrichten durch.“ Könne leicht passieren, dass sie einen als israelischen Spion verhaften, schreibt der junge Mann. Nur, weil man die Telegram-App installiert habe.

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