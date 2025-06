Zwei Tage und eine Nacht hat das iranische Regime gebraucht, um auf die US-Luftangriffe eine Antwort zu finden. Dass es in Kürze so weit wäre, wurde klar, als Katar, das Emirat am Persischen Golf, am Montagabend um etwa 18 Uhr deutscher Zeit seinen Luftraum schloss. In Katar unterhält das amerikanische Militär seinen größten Stützpunkt in der Region, nicht unerwartet wurde er nun zum Ziel der iranischen Raketen.