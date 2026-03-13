Iran-Krieg

Angriffe auf beiden Seiten - französischer Soldat stirbt

Mehrere Tausend Ziele haben die USA und Israel bisher in Iran und Libanon getroffen, schon jetzt gibt es mehr als 1200 Tote. Iran und seine Verbündeten antworten mit Angriffen auf die Nachbarländer. Die aktuelle Lage in Karten, Satellitenbildern und Videos – täglich aktualisiert.

Von Theresa Eingartner, Elisa von Grafenstein, Christian Helten, Jonas Jetzig, Felicitas Kock und Nadja Tausche
13. März 2026 | Lesezeit: 3 Min.

Unsere Karte zeigt gemeldete sowie unabhängig bestätigte Explosionen und Luftangriffe der USA und Israels als auch Gegenangriffe und Vergeltungsschläge von Iran und seinen Verbündeten. Die Daten stammen vom Institute for the Study of War (ISW).

