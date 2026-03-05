Iran
Eskalation eines Konflikts
10. März 2026 | Lesezeit: 8 Min.
Zehn Tage ist es her, dass die ersten Meldungen und Videos der israelisch-amerikanischen Angriffswelle auf Iran über die Bildschirme flackerten. Viel ist passiert seit diesem 28. Februar. Mehr als 5000 Ziele haben die USA bisher getroffen, mindestens 1200 Menschen sind allein in Iran gestorben.
Iran
Eskalation eines Konflikts
Zehn Tage ist es her, dass die ersten Meldungen und Videos der israelisch-amerikanischen Angriffswelle auf Iran über die Bildschirme flackerten. Viel ist passiert seit diesem 28. Februar. Mehr als 5000 Ziele haben die USA bisher getroffen, mindestens 1200 Menschen sind allein in Iran gestorben.