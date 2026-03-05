Mit dem Angriff auf Iran haben die USA und Israel eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt. Immer mehr Länder werden in den Krieg hineingezogen.

Eine Rakete flog sogar schon in Richtung des Nato-Mitglieds Türkei. Wie konnte der Konflikt so eskalieren? Und wie ist die Lage aktuell? Eine visuelle Dokumentation in Karten, Satellitenbildern und Videos – täglich aktualisiert.

Iran 

Eskalation eines Konflikts

Von Theresa Eingartner, Elisa von Grafenstein, Jonas Jetzig und Nadja Tausche
10. März 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Zehn Tage ist es her, dass die ersten Meldungen und Videos der israelisch-amerikanischen Angriffswelle auf Iran über die Bildschirme flackerten. Viel ist passiert seit diesem 28. Februar. Mehr als 5000 Ziele haben die USA bisher getroffen, mindestens 1200 Menschen sind allein in Iran gestorben.

