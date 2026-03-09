Anfang März brannte es am Jebel-Ali-Hafen in Dubai, nachdem eine Rakete aus Iran abgefangen wurde. Treffer auf nahegelegene Wasseraufbereitungslagen könnten noch kritischer sein.

