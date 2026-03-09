Angriffe aus Iran
Droht in Nahost ein Krieg um das Wasser?
9. März 2026 | Lesezeit: 3 Min.
Die Staaten am Golf werden gerne als Ölmonarchien bezeichnet, weil sie täglich viele Millionen Barrel Rohöl fördern. Davon, dass das ungestört passieren kann, ist die Weltwirtschaft genauso abhängig wie die Finanzen vieler Golfstaaten, weshalb der Barrel-Preis ein Indikator sein könnte, wann dieser Krieg den USA zu teuer wird. Für die Golfstaaten noch wichtiger ist aber Wasser, von dem sie noch abhängiger sind als von Öl, da es zum größten Teil nicht einfach aus dem Boden gepumpt werden kann, sondern in Entsalzungsanlagen aufwendig produziert werden muss: In Saudi-Arabien kommen etwa 70 Prozent des Wassers aus industrieller Aufarbeitung, in Kuwait sogar 90 Prozent.