Mit dem Angriff auf Iran haben die USA und Israel eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt.

Immer mehr Länder werden mit in den Krieg hineingezogen.

Eine Rakete flog sogar schon in Richtung des Nato-Mitglieds Türkei. Wie konnte der Konflikt so eskalieren? Eine visuelle Dokumentation in Karten, Satellitenbildern und Videos.

Iran 

Eskalation eines Konflikts

Von Theresa Eingartner, Elisa von Grafenstein, Jonas Jetzig und Nadja Tausche
5. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Samstag war es, Wochenende in den Vereinigten Staaten und Europa, als die ersten Meldungen und Videos der israelisch-amerikanischen Angriffswelle auf Iran über die Bildschirme flackerten. Viel ist passiert seit diesem 28. Februar. Der Amtssitz des religiösen Führers Ayatollah Ali Chamenei liegt in Trümmern, er und zahlreiche weitere Angehörige der iranischen Führungsriege sind tot. Iran wehrt sich mit Angriffen auf Israel und Amerikas Verbündete in der Region. Flughäfen, Hotels und US-Botschaften in den Golfstaaten sind Ziele von Angriffen geworden, Touristen aus der ganzen Welt saßen in der Region fest.

Mittlerweile haben die USA etwa 2000 Ziele in Iran angegriffen, mindestens 800 Menschen sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond vom 3. März bisher ums Leben gekommen.

