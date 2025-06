Ein paar Stunden vor seinem Tod lieferte Hussein Salami noch, was im iranischen Regime von Männern wie ihm erwartet wird, er beschwor die militärische Stärke mit rhetorischer Lautstärke. Das war seine Rolle: die eines Generals, der in dem Land auch ein politischer Akteur ist. Salami, der Kommandeur der Revolutionsgarden, sagte, Iran sei „bereit für jedes Szenario“. Auch dafür, womit „der Feind“ uns „manchmal droht“. Also Angriffen aus Israel, wie sie dann in der Nacht geschahen.