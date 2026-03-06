Das Foto erschüttert: Ein Bagger hebt Gräber aus, die vor langen, tief gestaffelten Reihen bereits ausgehobener Grabstätten liegen. Es sind viele, doch der Bagger wird noch länger arbeiten müssen. Auf dem Friedhofsboden sind Umrisse markiert, wo zahlreiche weitere Gräber entstehen sollen.