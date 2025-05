„Es hört niemals auf“, sagt António Guterres mit einem Lächeln, während er sich in den Sessel sinken lässt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat während einer UN-Konferenz zu Friedenstruppen in Berlin ein dichtes Programm absolviert, gleich steht noch ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz an. Die Aufgaben für den Zusammenschluss von 193 Staaten sind gewaltig.