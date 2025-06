In Den Haag kreisen wegen des Nato-Gipfels Hubschrauber über dem Zentrum. Das Treffen der Verbündeten ist besser gelaufen als erwartet, mit einem Konsens für höhere Verteidigungsausgaben und ohne Eklat. Friedrich Merz erscheint also gut gelaunt zum Interview in seinem Hotel. Er legt sein Jackett ab und nimmt sich Zeit für eine Bilanz seiner ersten 50 Tage als Kanzler.