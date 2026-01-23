Interview mit Bundesinnenminister Dobrindt

„Wir werden zurückschlagen, auch im Ausland“

Cyberattacken, Sabotage, Staatsterror: Deutschland ist das Ziel hybrider Angriffe – und Innenminister Alexander Dobrindt verrät, was er dagegen tun will. Auch für die Syrer im Land, die AfD und den Umgang mit Trump hat er einen Plan.

Interview von Markus Balser und Henrike Roßbach, Fotos von Friedrich Bungert
23. Januar 2026 | Lesezeit: 10 Min.

Alexander Dobrindt erscheint mit einiger Verspätung im holzgetäfelten Konferenzraum seines Ministeriums. Der Bundesminister des Innern wurde am Telefon aufgehalten; es ist auch einiges los in diesen Tagen. Dass sein Terminplan mit dem Interview nun vollends durcheinandergerät, macht aber offenbar nur seine Mitarbeiter nervös. Dobrindt, 55, ist die Ruhe selbst – und bleibt viel länger am Konferenztisch sitzen, als geplant.

