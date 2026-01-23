Alexander Dobrindt erscheint mit einiger Verspätung im holzgetäfelten Konferenzraum seines Ministeriums. Der Bundesminister des Innern wurde am Telefon aufgehalten; es ist auch einiges los in diesen Tagen. Dass sein Terminplan mit dem Interview nun vollends durcheinandergerät, macht aber offenbar nur seine Mitarbeiter nervös. Dobrindt, 55, ist die Ruhe selbst – und bleibt viel länger am Konferenztisch sitzen, als geplant.