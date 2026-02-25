Und, wer weiß es? Im Raum 308 der Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf gehen nur wenige Finger hoch. Auf dem Stundenplan steht an diesem Morgen die deutsche Grammatik. Es ist also kompliziert: Wie lassen sich Zeit, Verb und Objekt in einem deutschen Satz in die richtige Reihenfolge bringen? Svetlana Popchuk ist dran, schreibt erst nach einigem Zögern auf dem Smartboard los. „Am Nachmittag arbeitet Frau Reinhardt am Computer“, steht da schließlich fehlerfrei. Erleichtertes Nicken.