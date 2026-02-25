Sprachlos in Zehlendorf

Noch nie haben so viele Geflüchtete Deutsch gelernt, noch nie war das Ziel so klar: Integration. Seit Alexander Dobrindt angekündigt hat, die Kurse nur noch für wenige anzubieten, stellt sich die Frage: Warum wird hier Fortschritt so zertrümmert?

Von Markus Balser, Georg Ismar (Text) und Sebastian Gabsch (Fotos)
25. Februar 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Und, wer weiß es? Im Raum 308 der Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf gehen nur wenige Finger hoch. Auf dem Stundenplan steht an diesem Morgen die deutsche Grammatik. Es ist also kompliziert: Wie lassen sich Zeit, Verb und Objekt in einem deutschen Satz in die richtige Reihenfolge bringen? Svetlana Popchuk ist dran, schreibt erst nach einigem Zögern auf dem Smartboard los. „Am Nachmittag arbeitet Frau Reinhardt am Computer“, steht da schließlich fehlerfrei. Erleichtertes Nicken.

