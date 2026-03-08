Von Downtown Dubai mit seinen Wolkenkratzern und seinem infernalischen Lärm bis zu Marija Bratucha, der Influencerin, der „Bitcoin-Queen“, wie sie von ihrer Community genannt wird, bekannt außerdem durch die Serie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, ist es eine knappe halbe Stunde. Dann öffnet sich das Tor zu einem exklusiven Wohnviertel und: Stille. Bougainvilléen, Rasen und in einer Seitenstraße die weiße Villa einer Frau, die wie alle deutschen Influencer hier durch den Iran-Krieg einen enormen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat. Nur war es nicht die Aufmerksamkeit, für die sie sich normalerweise abrackern.