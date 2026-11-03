Foto: Elke Scholiers/Getty Images
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Foto: Vipin/AP Photo/Vipin
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Foto: Ritesh Shukla/Getty Images
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Wahlrecht in Indien

„Wahrscheinlich wollen sie die Armen streichen“

Indiens Wahlbehörde hat mehr als 130 Millionen Namen aus dem Wahlregister gelöscht. Besonders Bewohner der Slums sind betroffen.

Wie demokratisch ist die größte Demokratie der Welt noch?

Foto: Elke Scholiers/Getty Images
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Wahlrecht in Indien

„Wahrscheinlich wollen sie die Armen streichen“
Foto: Vipin/AP Photo/Vipin
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Indiens Wahlbehörde hat mehr als 130 Millionen Namen aus dem Wahlregister gelöscht. Besonders Bewohner der Slums sind betroffen.

Foto: Ritesh Shukla/Getty Images
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Wie demokratisch ist die größte Demokratie der Welt noch?

Von Thomas Hahn
3. November 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Indira Camp im Osten der Hauptstadt Delhi ist sicher nicht der Lieblingsort der indischen Regierung. Das ist der Witwe Sushila und ihren Nachbarn klar. Sie wohnen ja hier, im Armenviertel des Stadtteils Trilokpuri. Sie wissen, wie glanzlos das Leben in den engen Gassen ist. Außerdem sind Premierminister Narendra Modi und dessen hindunationalistische Partei BJP nicht beliebt im Quartier. 

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