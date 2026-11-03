Indira Camp im Osten der Hauptstadt Delhi ist sicher nicht der Lieblingsort der indischen Regierung. Das ist der Witwe Sushila und ihren Nachbarn klar. Sie wohnen ja hier, im Armenviertel des Stadtteils Trilokpuri. Sie wissen, wie glanzlos das Leben in den engen Gassen ist. Außerdem sind Premierminister Narendra Modi und dessen hindunationalistische Partei BJP nicht beliebt im Quartier.