Foto: ARIF ALI/AFP
Foto: ARIF ALI/AFP
Foto: SHAHID ALI/AFP
Foto: SHAHID ALI/AFP
Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP
Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

Indien will Pakistan „keinen einzigen Tropfen Wasser“ mehr überlassen. Das klingt krass.

Der Streit um den Indus und seine Nebenflüsse heizt sich unter den Atommächten bedrohlich auf.

Droht zwischen Indien und Pakistan ein Krieg ums Wasser?

Foto: ARIF ALI/AFP
Foto: ARIF ALI/AFP

Indien will Pakistan „keinen einzigen Tropfen Wasser“ mehr überlassen. Das klingt krass.

Foto: SHAHID ALI/AFP
Foto: SHAHID ALI/AFP

Der Streit um den Indus und seine Nebenflüsse heizt sich unter den Atommächten bedrohlich auf.

Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP
Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP
Droht zwischen Indien und Pakistan ein Krieg ums Wasser?
Von Arne Perras
26. Juni 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Der Indus ist mit seinen 3180 Kilometern der längste Strom Südasiens. Er bildet die Lebensader für eine besonders große Zahl von Menschen, mehr als 300 Millionen hängen mehr oder weniger direkt am Tropf des Flusses und seiner Nebenflüsse, teils in Indien, überwiegend in Pakistan. Das sind mehr als doppelt so viele wie die Bevölkerungen von Deutschland und Frankreich zusammen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.