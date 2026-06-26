Der Indus ist mit seinen 3180 Kilometern der längste Strom Südasiens. Er bildet die Lebensader für eine besonders große Zahl von Menschen, mehr als 300 Millionen hängen mehr oder weniger direkt am Tropf des Flusses und seiner Nebenflüsse, teils in Indien, überwiegend in Pakistan. Das sind mehr als doppelt so viele wie die Bevölkerungen von Deutschland und Frankreich zusammen.