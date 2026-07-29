Und dann war er tot
Und dann war er tot
29. Juli 2026 | Lesezeit: 12 Min.
Der Saal ist viel zu klein für die achtzig Menschen, die sich reingequetscht haben. An die Anklagebank hat das Gericht noch zusätzliche Tischreihen stellen lassen, der Gerichtssaal sieht jetzt eher aus wie ein überfülltes Klassenzimmer, in dem noch dazu Kabel aus der nicht fertig renovierten Decke baumeln. Alle Sitzplätze sind belegt, auch die beiden Zuschauerreihen hinten. Auf die wenigen freien Quadratzentimeter im Gang quetschen sich jetzt auch noch Fotografen und Kameraleute. Hinten in der Ecke aber hockt, in sich zusammengesunken und von den Kameras unbeachtet, eine schmale, junge Frau.