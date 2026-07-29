Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for Ibrahima" zeigt den toten Guineer Ibrahima Barry.
Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for Ibrahima" zeigt den toten Guineer Ibrahima Barry.
Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for Ibrahima" zeigt den toten Guineer Ibrahima Barry.
Foto: Christoph Jendral/Imago/Funke Foto Services
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Die Schwester und der Vater des toten Ibrahima Barry vor dem Gerichtsgebäude.
Die Schwester und der Vater des toten Ibrahima Barry vor dem Gerichtsgebäude.
Die Schwester und der Vater des toten Ibrahima Barry vor dem Gerichtsgebäude.
Foto: Christoph Jendral/Imago/Funke Foto Services
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Und dann war er tot

Ein 23-jähriger Guineer schreit in einer Flüchtlingsunterkunft so lange rum, bis die Polizei gerufen wird. Wenig später ist er tot. Vor Gericht geht es jetzt um die Frage, welche Rolle die neun Beamten dabei hatten.

Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for Ibrahima" zeigt den toten Guineer Ibrahima Barry.
Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for Ibrahima" zeigt den toten Guineer Ibrahima Barry.
Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for Ibrahima" zeigt den toten Guineer Ibrahima Barry.
Foto: Christoph Jendral/Imago/Funke Foto Services
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Und dann war er tot
Die Schwester und der Vater des toten Ibrahima Barry vor dem Gerichtsgebäude.
Die Schwester und der Vater des toten Ibrahima Barry vor dem Gerichtsgebäude.
Die Schwester und der Vater des toten Ibrahima Barry vor dem Gerichtsgebäude.
Foto: Christoph Jendral/Imago/Funke Foto Services
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Ein 23-jähriger Guineer schreit in einer Flüchtlingsunterkunft so lange rum, bis die Polizei gerufen wird. Wenig später ist er tot. Vor Gericht geht es jetzt um die Frage, welche Rolle die neun Beamten dabei hatten.

Von Christoph Koopmann
29. Juli 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Der Saal ist viel zu klein für die achtzig Menschen, die sich reingequetscht haben. An die Anklagebank hat das Gericht noch zusätzliche Tischreihen stellen lassen, der Gerichtssaal sieht jetzt eher aus wie ein überfülltes Klassenzimmer, in dem noch dazu Kabel aus der nicht fertig renovierten Decke baumeln. Alle Sitzplätze sind belegt, auch die beiden Zuschauerreihen hinten. Auf die wenigen freien Quadratzentimeter im Gang quetschen sich jetzt auch noch Fotografen und Kameraleute. Hinten in der Ecke aber hockt, in sich zusammengesunken und von den Kameras unbeachtet, eine schmale, junge Frau.

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