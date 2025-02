Es ist alles lang her, aber wenn er diese Hymne hört, die sie jetzt zu seinen Ehren im deutschen Konsulat von New York abspielen, dann muss er immer noch an die andere Strophe denken. Die von früher. Peter Barth, geboren 1937 in Karlsruhe, Jude, von seinen Eltern rechtzeitig in die USA gebracht, dem Tod entronnen, verbindet die Melodie von Joseph Haydn bislang nicht so sehr mit Einigkeit und Recht und Freiheit. Sondern eher mit: „Stand Columbia! Alma Mater. Through the storms of time abide!“