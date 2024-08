Vergesst uns nicht

Auf einmal hockte er da, der Junge, von dem keiner wissen durfte. Er spielte im Sandkasten hinter dem Haus, ein fröhliches Kind, das lachte und gluckste, meistens zumindest. Es gab Tage, da brüllte er auch, so laut, dass alle staunten, wie ein Kind so laut brüllen konnte. Und es gab Tage, da trottete er ins Gebüsch, verkroch sich meckernd hinter die Brombeersträucher. Er steht wieder an der Klagemauer, sagte die Pflegemutter dann zu ihrer Tochter, hol ihn schnell rein.