Humanitäre Lage im Gazastreifen

Flucht ins Nichts

Zehntausende Binnenflüchtlinge drängen in die „Schutzzone“ al-Mawasi. Doch mitten im sandigen Nirgendwo fehlt es an allem: an Zelten, Wasser, Nahrung, sanitären Anlagen. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der humanitären Katastrophe.