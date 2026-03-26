Als hätte man Duplosteine aus Beton in den Himmel gestapelt. Das Hochhaus hat zwei Eingangstüren, zwei Hausnummern, zwei Treppenhäuser, die kaum einer hochläuft, nur wenn einer der Aufzüge nicht fährt, wie heute mal wieder, der eine ganz links. Tritt man in einem der oberen Stockwerke auf den Balkon, fühlt man sich den Vögeln, die wie aufgefädelt über die Stadt fliegen, so nah, als könnte man die Hand nach ihnen ausstrecken. Bis zu 22 Stockwerke sind das hier, mehr als 130 Wohnungen, mehr als 130 Perspektiven auf die Welt da draußen.