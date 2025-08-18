Foto: IMAGO/Pedro Pascual/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: Mateo Lanzuela/Mateo Lanzuela/EUROPA PRESS/dpa
Extremhitze in Spanien und Portugal

Ein mörderischer Sommer

Hunderttausende Hektar Land verbrannt, mehrere Tausend Menschen gestorben: Die extreme Hitze in Spanien und Portugal hat schwere Folgen. Nun wird Abkühlung erwartet, doch Dutzende Großfeuer sind noch nicht unter Kontrolle.

Von Patrick Illinger
18. August 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Auf der Iberischen Halbinsel ist in diesem Sommer spürbar geworden, was Fachleute vor einigen Jahren noch als Zukunftsvision zeichneten: ein von zunehmender Hitze und Waldbränden gezeichneter Süden Europas.

