Foto: IMAGO/Pedro Pascual/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: IMAGO/Pedro Pascual/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: Mateo Lanzuela/Mateo Lanzuela/EUROPA PRESS/dpa
Foto: Mateo Lanzuela/Mateo Lanzuela/EUROPA PRESS/dpa
Extremhitze in Spanien und Portugal
Ein mörderischer Sommer
Foto: IMAGO/Pedro Pascual/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: IMAGO/Pedro Pascual/IMAGO/Anadolu Agency
Extremhitze in Spanien und Portugal
Ein mörderischer Sommer
Foto: Mateo Lanzuela/Mateo Lanzuela/EUROPA PRESS/dpa
Foto: Mateo Lanzuela/Mateo Lanzuela/EUROPA PRESS/dpa
18. August 2025 | Lesezeit: 4 Min.
Auf der Iberischen Halbinsel ist in diesem Sommer spürbar geworden, was Fachleute vor einigen Jahren noch als Zukunftsvision zeichneten: ein von zunehmender Hitze und Waldbränden gezeichneter Süden Europas.