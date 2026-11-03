Berlin, Anfang November, zehn Grad. War da was? Oh ja! Ein Sommer mit 50 000 Hitzetoten in ganz Europa. Inwieweit war das ein Vorgeschmack auf die Sommer unserer Zukunft? Wie können wir uns besser wappnen? Und warum bewegt sich trotzdem so wenig?

Im Berliner SZ-Büro kommen dazu fünf Expertinnen und Experten zusammen. Leute, die wissen, was jetzt zu tun wäre: Städteplaner Thomas Auer, Umweltschützerin Myriam Rapior, Notfallmediziner Christoph Hüser, Klimafolgenforscher Hermann Lotze-Campen und Katja Kipping, Geschäftsführerin beim Paritätischen Gesamtverband.

Ein Gespräch über höllische Hitzewellen, mit kühlem Kopf.