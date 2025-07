Im vergangenen Sommer stieg die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo höchstpersönlich in die Seine, um kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele zu demonstrieren: Diese Stadt ist so grün, dieser Fluss ist so sauber, dass man sich bei Höchsttemperaturen zwischen Hôtel de Ville und Île Saint Louis abkühlen kann. Dumm nur, dass die Wasserqualität dann doch so abnahm, dass der geplante Triathlon verschoben werden musste. Dieses Jahr folgt ein neuer Versuch, vom 5. Juli an sollen gleich drei Flussbäder an der Seine öffnen. Weniger riskant ist eine Maßnahme, die die Pariser Stadtpolitik schon länger verfolgt: mehr Grün an den Fassaden und auf den Dächern öffentlicher Gebäude. Auf dem Dach des Messegeländes Porte de Versailles ist ein regelrechter Schrebergarten entstanden (im Bild), dort können Anwohner Parzellen mieten und Basilikum, Bohnen, Spinat anbauen. Die bepflanzte Außenwand des Musée du Quai Branly wurde zum Vorbild für vertikale Gärten weltweit. Bis 2026 will die Stadt 150 Hektar Wände und Dächer in der ganzen Stadt begrünt haben.