Foto: xdurktalsmax via imago-images.de/IMAGO/Pond5 Images
Foto: Jim45744/Imago/Pond5 Images
Foto: Tayfun CoÅükun/Imago/Anadolu Agency
Foto: Tayfun CoÅükun/AP
Paradies am Abgrund
Foto: xdurktalsmax via imago-images.de/IMAGO/Pond5 Images
Foto: Jim45744/Imago/Pond5 Images
Paradies am Abgrund
Foto: Tayfun CoÅükun/Imago/Anadolu Agency
Foto: Tayfun CoÅükun/AP
3. November 2025 | Lesezeit: 13 Min.
Wer einen Ort sucht, bei dem Anfahrt und Aussicht gleichermaßen bezaubernd sind, der ist im Nepenthe genau richtig. Das Lokal steht auf einem Hügel in Big Sur, Kalifornien, hoch über dem Pazifik. Hier oben haben mal Orson Welles und Rita Hayworth gewohnt, bevor der Ort zum Lokal wurde. Hier nahmen Kim Novak, Steve McQueen und ein damals junger Mann namens Clint Eastwood einen Drink.