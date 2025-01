Ein Fotomotiv, das Herbert Kickl gerne in den sozialen Medien verbreitet, zeigt ihn beim Klettern. Wie er sich mit Helm und Seil eine steile Bergwand emportastet, umgeben nur von Bergen, Wäldern und dem Abgrund. Hier, so die Bildsprache, arbeitet sich ein Mann ganz allein an die Spitze. Das Bild entspricht dem, das viele in der FPÖ von ihrem Vorsitzenden haben. Kickl gilt als Einzelgänger, der wenig von sich preisgibt und parteiübliche Geselligkeiten meidet.