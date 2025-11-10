An manchen Tagen könnte der Plan aufgehen. Wenn es ruhig ist im Kreißsaal, dann hat Christiane Warta Zeit, sich ausschließlich um eine Schwangere zu kümmern. Sie misst die Herztöne des Kindes, tastet den Muttermund ab, streicht verschwitzte Haarsträhnen aus dem Gesicht der Frau, hält ihre Hand, wenn es zäh, wenn es schmerzvoll ist – und am Ende, wenn alles geschafft ist, legt sie das schreiende Kind auf die Brust der Frau, die jetzt eine Mutter ist.