Als es dunkel wird

Was ist das erst für ein wunderbar heller Wahltag am Dienstag in Washington, ehe es düster zu werden droht für Kamala Harris und die Demokraten. Strahlendes Licht, die letzten Ausläufer von Indian Summer, 24 Grad. Als ob nichts diesen 5. November 2024 trüben könnte. Die Herbstsonne scheint am Nachmittag auf das Weiße Haus, das Kapitol und auch auf die Howard University, wo die Demokratin Harris dann später zur Wahlparty ruft. Hier, im Nordosten der Hauptstadt, hat die Kandidatin der Demokraten einst selbst studiert, an der renommierten Universität afroamerikanischer Intellektueller. Jetzt will sie gleich feiern, auf diesem Campus.