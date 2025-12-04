Die Hölle ist geplündert worden. Möbel und ein paar schäbige Matratzen stapeln sich vor dem Eingang, den die neuen Machthaber versperrt haben. Die Menschen sollten die Sachen wieder zurückbringen, die sie in den vergangenen Tagen – vielleicht aus Armut, vielleicht aus Rache – aus dem Krankenhaus hatten mitgehen lassen, nachdem der alte Herrscher plötzlich weg war. Einige sind dem Aufruf offensichtlich gefolgt, trotz der Wirren jener Wochen nach dem Sturz von Baschar al-Assad.