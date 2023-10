Bayern

Wer ist der Stärkste im ganzen Land?

In der CSU fanden sie es früher ganz nett mit Aiwanger und seinen Freien Wählern. Aber so langsam merken Söder und seine Leute, wie gefährlich ihnen der Mann werden könnte, den sie so lang belächelt haben. Na dann, auf in die Koalitionsverhandlungen.