Die Kunst des schlechten Abgangs

Pokerface kann er, klar. Das hat Thomas Haldenwang schon oft gezeigt. Lernt man wahrscheinlich, wenn man fünfzehn Jahre bei einem Spionagedienst war, die letzten sechs davon sogar als Chef. Und weil das so ist, lässt sich auch jetzt schwer sagen, ob er wirklich so gelassen ist, wie er am Handy wirkt am vergangenen Freitagnachmittag. Vorzuwerfen habe er sich nichts, sagt er fast schon entspannt, als man ihn fragt, wie die letzten paar Tage denn so waren.