Die Krawatte ist nicht besonders schön, dünne grüne Streifen ziehen sich über weißen Grund. Es handelt sich auch keineswegs um ein neues Modell, sie ist eher ein Oldtimer. Vor fünfzehn Jahren, am Sonntagabend des 27. März 2011, hing diese Krawatte am Hals von Winfried Kretschmann. Es war der bis dahin erfolgreichste Tag in der Geschichte der Grünen: Kretschmann gewann damals zum ersten Mal die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Seitdem ist sie eine Art Erfolgskrawatte. Und so eine wirft man natürlich nicht weg.