100 Jahre Grüne Woche

Willkommen auf der „Fressa“

Video: Alle Fotos: DPA
Video: Alle Fotos: DPA
Video: Alle Fotos: DPA
Video: Alle Fotos: DPA

Hunger und Überfluss, Ost und West, Krieg und Frieden, Kleingärtner und Roboter – die grüne Woche kann so viel über die jüngere Geschichte erzählen wie kaum eine andere Messe. In diesem Jahr wird sie hundert.

Von Michael Bauchmüller
16. Januar 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Der Wirtschaft geht es nur mittelprächtig, die Landwirte klagen auch mal wieder. „Es gilt, die Landwirtschaft besonders zu stützen“, sagt der Agrarminister zur Eröffnung der Grünen Woche. Schließlich müsse die das ganze Volk ernähren. Die Messe müsse „die große Bedeutung des landwirtschaftlichen Berufes dem gesamten deutschen Volke erneut vor Augen führen“. So berichtet der Ingolstädter Anzeiger im Februar 1926. Der Minister ist selbst Landwirt, Preußens Landwirtschaftsminister Heinrich Steiger. Er weiß, wovon er spricht..

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.