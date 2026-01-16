Hunger und Überfluss, Ost und West, Krieg und Frieden, Kleingärtner und Roboter – die grüne Woche kann so viel über die jüngere Geschichte erzählen wie kaum eine andere Messe. In diesem Jahr wird sie hundert.

D er Wirtschaft geht es nur mittelprächtig, die Landwirte klagen auch mal wieder. „Es gilt, die Landwirtschaft besonders zu stützen“, sagt der Agrarminister zur Eröffnung der Grünen Woche. Schließlich müsse die das ganze Volk ernähren. Die Messe müsse „die große Bedeutung des landwirtschaftlichen Berufes dem gesamten deutschen Volke erneut vor Augen führen“. So berichtet der Ingolstädter Anzeiger im Februar 1926. Der Minister ist selbst Landwirt, Preußens Landwirtschaftsminister Heinrich Steiger. Er weiß, wovon er spricht..