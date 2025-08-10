Deutschland hat viele Realitäten, diese Erkenntnis trifft Felix Banaszak hart. Nicht so hart wie ein Stein, der durchs Fenster fliegt. Nicht so hart wie eine Faust in der Magengrube. Aber so hart, dass das Stirnrunzeln nicht mehr aus seinem Gesicht weicht, als ihm eine Frau von den SS-Runen im Parkhaus berichtet. Von Hakenkreuz-Graffitis in der Unterführung. Und von der Gruppe Jugendlicher, um die man lieber einen Bogen mache, die man schon von Weitem erkenne, am breitbeinigen Gang, an den gescheitelten Haaren.