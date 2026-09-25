Für die Passagiere des elbaufwärts vorbeigleitenden, hell erleuchteten Kreuzfahrtschiffes mag es etwas beunruhigend sein, was da gerade in Hamburg vor sich geht. Über eine Landungsbrücke marschieren im Abendlicht schwer bewaffnete Soldaten an Bord einer Fähre, begleitet von Patrouillenbooten mit Blaulicht legen sie ab Richtung Zentrum.