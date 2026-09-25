Großübung „Red Storm Charlie“

Wie Hamburg für den Ernstfall trainiert

Drohnenangriff im Hafen, Sabotage an einem Militärtransport, Chemieunfall: In der Hansestadt üben sich 500 Soldaten und Dutzende Unternehmen in Wehrhaftigkeit.

An einer Stelle wird es typisch deutsch.

Großübung „Red Storm Charlie“

Wie Hamburg für den Ernstfall trainiert

Drohnenangriff im Hafen, Sabotage an einem Militärtransport, Chemieunfall: In der Hansestadt üben sich 500 Soldaten und Dutzende Unternehmen in Wehrhaftigkeit.

An einer Stelle wird es typisch deutsch.

Von Georg Ismar (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)
25. September 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Für die Passagiere des elbaufwärts vorbeigleitenden, hell erleuchteten Kreuzfahrtschiffes mag es etwas beunruhigend sein, was da gerade in Hamburg vor sich geht. Über eine Landungsbrücke marschieren im Abendlicht schwer bewaffnete Soldaten an Bord einer Fähre, begleitet von Patrouillenbooten mit Blaulicht legen sie ab Richtung Zentrum.

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