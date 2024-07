Wer sind die neuen britischen Minister?

Am Samstagvormittag gingen die Neuen im erbarmungslosen britischen Regen die Downing Street hoch, gut gelaunt und fröhlich in die Kameras winkend. Das war schließlich der Moment, auf den sie alle jahrelang gewartet hatten. Die Mitglieder des neuen, noch am Freitag ernannten Labour-Kabinetts trafen nur 36 Stunden, nachdem die Wahllokale geschlossen worden waren, am Amts- und Wohnsitz des neuen Labour-Premierministers Keir Starmer ein, um zum ersten Mal am ovalen Kabinettstisch Platz zu nehmen. Und anders als unter den meisten seiner Vorgänger soll die Besetzung am Tisch auch länger so bleiben.