Nachts suchen einen die Stunden der Verzweiflung heim, Rishi Sunak nennt das „dark nights of the soul“. Ihm sei es selbst so ergangen, als er gegen Ende seiner Zeit als britischer Premierminister unter massivem Druck stand. Da sei er stundenlang wach gelegen und habe gerätselt, ob er das Problem sei oder der Job einfach unmöglich. Die Erleichterung kam um fünf Uhr früh, wenn sie auf dem Platz der Horse Guards, dem Paradeplatz neben Downing Street, mit dem Proben begannen für die Wachablösung: „Dann hast du eine Entschuldigung, aufzustehen.“